Poi incontriamo un gruppo sempre più numeroso di abili Ferraristi che pensano che loro Rosse siano fatte per essere guidate ogni giorno e non per rimanere parcheggiate in garage. Non perdono infatti mai l’occasione di mettersi al volante delle loro auto preferite. Infine andiamo in Cina, dove i team Ferrari sono al lavoro per realizzare i sogni di una clientela giovane alla ricerca di tecnologie all’avanguardia, pur rimanendo fedele alla cultura millenaria del proprio Paese.

In questa edizione vi presentiamo anche la meravigliosa Montblanc Ferrari Stilema SP3, uno strumento da scrittura in edizione limitata con un design che si ispira alla Ferrari Daytona SP3. Diamo un’occhiata alla ricca storia e all’importanza a livello culturale del colore più cool della stagione – il verde – e facciamo un giro al Museo Enzo Ferrari per visitare la nuova mostra che collega 75 anni di design, tecnologia e performance alle ambizioni e ai sogni delle Rosse del futuro.