L’auto pesa quasi 800 chilogrammi in totale – per la precisione 795 kg – rispetto ai 752 del modello della scorsa stagione. Ciò è dovuto anche ai suoi nuovi pneumatici da 18 pollici, molto più ampi quindi, che pesano quasi 20 chili in più. La nuova generazione di pneumatici sviluppata da Pirelli dovrebbe ridurre il surriscaldamento, garantendo migliori duelli ruota a ruota e durare più a lungo, prima che inizino a deteriorarsi o ad usurarsi.

Il Racing Director Laurent Mekies illustra le altre novità di questa stagione: “Innanzitutto le gare saranno 23, un record. Quindi sarà una stagione molto intensa. I team hanno avuto meno tempo per lavorare sulle vetture e questo significa che abbiamo dovuto progettare la F1-75 nel modo più logico possibile, perché nel 2022, ogni minuto sarà più importante che mai. Ci sono tutte le condizioni per creare uno scenario con un equilibrio di forze molto diverso. Mi aspetto anche notevoli progressi man mano che i team impareranno a sfruttare al meglio le vetture, individuando la direzione in cui dovrebbe spingersi lo sviluppo nel corso della stagione”.

Il Team Principal Binotto conclude: “Sappiamo che le aspettative sono molto alte. Abbiamo 21 gare davanti e non ci saranno scuse: solo il cronometro mostrerà il nostro valore. Sappiamo di poter contare su una squadra molto affiatata e su Charles e Carlos, che ritengo siano la migliore coppia di piloti della Formula 1”.