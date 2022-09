Ferrari vinse il suo primo Gran Premio d’Italia nel 1949. Alberto Ascari trionfò di nuovo a Monza nel 1951 e poi nel 1952, in una stagione caratterizzata da un dominio totale. Ferrari vinse ogni Gran Premio del campionato quell’anno, ottenendo così il suo primo titolo mondiale.

Il povero Ascari sarebbe morto a Monza nel 1955 durante i test di un’auto sportiva. Quello stesso anno fu costruita la famosa estensione ovale ad alta velocità di 4,2 km. Il circuito più veloce della F1 diventò ancora più veloce.

L’ovale fu in uso per le corse automobilistiche fino al 1969 e Ferrari vinse per ben tre volte di seguito la 1000 km di Monza dal 1965 al 1967. Forse la vittoria più memorabile è stata quella del 1967, dopo lo storico podio tutto Ferrari alla 24 ore di Daytona. Ancora una volta a vincere furono Chris Amon e Lorenzo Bandini. I due piloti portarono la Casa di Maranello alla conquista di un altro Campionato Mondiale Sport Prototipi, il 13° dal 1953 per Ferrari.