Sotto il cofano si nascondono il cuore e l’anima della 488 GT3 Evo 2020. La 488 GT3 è l’auto da corsa più vincente dei 76 anni di storia della Casa di Maranello. Con oltre 530 vittorie e 119 campionati conquistati è una base niente male per costruire la Ferrari privata per eccellenza. Data la natura estrema del suo motore V8 biturbo, del telaio e dell’assetto, la KC23 è stata pensata esclusivamente per l’uso non competitivo in pista.

Il layout della vettura nasconde una serie di accorgimenti aerodinamici e di raffreddamento che prendono vita sotto forma di linee pure, fluide e sinuose quando scende in pista. Bellezza allo stato puro, come se fosse stata scolpita da un unico blocco di metallo.



Premendo il pulsante di avviamento del motore il suo aspetto si trasforma grazie a un sistema cinematico personalizzato che svela le enormi prese d’aria e l’aerodinamica attiva: un invito a spingere al massimo in pista. Una transizione che potremmo definire quasi naturale, come se passasse dall’eleganza di un abito da sera chic ad un look punk rock aggressivo, alla ricerca del suo carico aerodinamico.