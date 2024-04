Dentro l’abitacolo

Anche se all’inizio può sembrare un po’ complicato, non appena si prende confidenza con la logica dei comandi tutto diventa intuitivo. E anche più sicuro a detta dei designer. Ferrari afferma che tutto questo rientra nella sua filosofia “occhi sulla strada, mani sul volante” e ha condotto test biometrici per fornire prove empiriche a dimostrazione del fatto che in questo modo il conducente è meno distratto.

In aggiunta è possibile anche richiedere un volante con LED integrati nell’arco superiore che passano dal rosso al blu man mano che l’indicatore dei contagiri si avvicina ai numeri in rosso. Un altro pulsante aptico, posizionato nella parte sinistra della plancia, permette di regolare gli specchietti retrovisori. Le tradizionali maniglie interne delle porte non fanno più parte degli interni Ferrari: per aprire le porte, ora, è sufficiente premere un pulsante discreto.

Il Centro Stile di Ferrari è un reparto modernista, ma in questo caso rivela il suo lato più “romantico”, modificando il selettore del cambio per imitare la caratteristica forma a cancelletto di tante Ferrari classiche. In questo modo il guidatore può passare rapidamente dalla M della modalità manuale alla R della retromarcia e così via. Questa scelta rientra in un processo di semplificazione, ma permette anche di creare un legame tra il guidatore e la macchina nel modo più intelligente possibile. E, in questo caso, anche con il passato...