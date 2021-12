Il presupposto di un modello Sport Prototipo è chiaro. Mentre le auto da corsa di serie hanno equivalenti omologati per la strada disponibili per l’acquisto, gli Sport Prototipi sono pezzi unici destinati esclusivamente alla pista. Il che significa che il design e le prestazioni possono essere sviluppati in vista delle competizioni, senza farsi distrarre da elementi come gli indicatori o il posizionamento della targa.

Ed è in questa categoria che hanno gareggiato alcune delle Ferrari più innovative, come la 250 P all’inizio del decennio, la 330 P4 vincitrice della 24 Ore di Daytona alla fine degli anni ’60 e, negli anni ’70, le grandi auto da 7 litri come la 712 Can-Am.