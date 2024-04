Nella seconda e ultima giornata di viaggio ci lasciamo alle spalle il monte Cook per percorrere 261 chilometri verso la nostra destinazione finale, a sud-ovest di Queenstown. Ed è sulla Crown Range Road, la strada alla maggiore altitudine di tutta l’Isola del Sud della Nuova Zelanda, che la Purosangue dà il meglio di sé. La strada consiste in una serie di entusiasmanti tratti in salita e in discesa, ideali per una vettura con una distribuzione del peso a dir poco eccellente e un’agilità assolutamente distintiva, dotata del motore aspirato a 12 cilindri di Ferrari.