Questo desiderio di migliorarsi in ogni progetto ha portato a sette decenni di eccezionale differenziazione, dalle gran turismo Colombo e Lampredi V12 del 1950 di grandi dimensioni, alle influenze delle Sport Prototipi degli anni '60, ai capolavori a motore centrale degli anni '70, fino ai vertici odierni della tecnologia ibrida con la 296 GTB e SF90 Stradale.

E ora, per la prima volta, la Ferrari chiede ai suoi affezionati tifosi di aiutarla a scegliere la vettura del Cavallino Rampante preferita per ogni decennio. Non necessariamente la più veloce, o la più costosa, ma l'auto che si meglio entra in sintonia con te a livello emotivo, attraverso il suo design, l'innovazione, le prestazioni e persino il suono.

La campagna verrà lanciata sui canali social ufficiali della Ferrari dall'8 marzo, dando ai fan l'opportunità di nominare la loro Ferrari più amata di ogni decennio per creare una vera Hall of Fame dei tifosi.

Per ogni decennio di scelta dell’auto ci sarà una settimana di votazioni, inclusi quarti di finale, le semifinali e una finale.

Il primo decennio sarà scelto a caso e per prendere parte a questa esclusiva campagna, è sufficiente andare sull'account Instagram Ferrari e inviare il proprio voto.