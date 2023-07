Per non parlare del giro in elicottero e quelli in motoslitta, o l’aurora boreale. E poi avete scelto un ottimo partner, che ha ricreato delle discese su cui era possibile andare a una certa velocità. Guidare la Challenge e spingerla fino al limite è stato esaltante”.

Un altro cliente, Nick Halle, gli fa eco: “È stato incredibile per me vedere quanto è potente la 488 Challenge, persino con i chiodi e sul ghiaccio.

Le derapate in curva sono state divertenti ma mi hanno anche fatto capire che il pilota e l’auto devono creare un tutt’uno perché le cose vadano nel verso giusto”.

Per la precisione, Halle è un giovane pilota che intende sfruttare l’esperienza acquisita al corso per ottenere una patente che gli consenta di guidare negli eventi Ferrari Challenge per professionisti nel corso dell’anno: il primo dei quali si è tenuto a Valencia.

Questi tre giorni tra la neve sono stati senz’altro indimenticabili per tutti i piloti coinvolti, che hanno potuto godere di ciò che la natura e l’ingegneria hanno di meglio da offrire: un’avvincente esperienza tra i ghiacci targata Ferrari.