La F50, progetta da Pininfarina, era dotata di un motore sviluppato partendo dal V12 aspirato naturalmente da 3,5 litri che aveva portato la F1-90 a sei vittorie nella stagione 1990 – cinque per Alain Prost e una per Nigel Mansell. Ovviamente per rendere quel potente motore a cinque valvole per cilindro adatto a un’auto stradale era necessario un gran lavoro. La potenza e la coppia con un picco vicino ai 12.750 giri al minuto sarebbero state un problema.

La cilindrata fu quindi aumentata a 4,7 litri e, sebbene l’incremento di potenza rispetto alla F40 non fosse così grande (solo 40 CV in più), i condotti di aspirazione a lunghezza variabile e un impianto di scarico variabile (con valvole by-pass a farfalla nei collettori 6-2-1) hanno reso la potenza e la coppia più accessibili fino alla linea rossa degli 8500 giri. Insieme ai progressi portati a termine su telaio e sospensioni, l’aumento delle prestazioni complessive fu sufficiente per abbassare il tempo sul giro a Fiorano di quattro secondi.