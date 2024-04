Ai più però è nota come 125 F1, prima monoposto costruita dalla Scuderia Ferrari che fece il suo debutto 75 anni fa. La Formula Grand Prix era stata istituita nel 1921 e codificata l’anno seguente: la prima gara fu il Gran Premio di Francia che si svolse sul circuito di Strasburgo nel 1922, dove per la prima volta le auto partivano tutte insieme. La vittoria andò alla FIAT 804 di Felice Nazzaro. Ferrari debuttò più tardi, nel 1948.

L’anno precedente la Scuderia aveva gareggiato, soprattutto in Italia, con la 125 S a ruote coperte, la vettura sportiva che aveva ottenuto il primo storico successo per un’automobile costruita a Maranello sul circuito delle Terme di Caracalla, con Franco Cortese al volante.

Al termine del primo anno di corse Enzo Ferrari aveva deciso che era tempo per la Scuderia di impegnarsi anche sul fronte delle monoposto, sia per una questione di prestigio che per motivi commerciali. Nel corso del 1947 vennero, non a caso, messi in cantiere addirittura due modelli, dal momento che oltre alla 125 GPC venne fatta progettare anche la 166 F2, pensata per la categoria cadetta che vedeva impegnati tanti piloti privati.