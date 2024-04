Ferrari era in testa al campionato ma scelse di non correre la penultima tappa, il RAC Tourist Trophy sul circuito stradale di Dundrod, in Irlanda del Nord. Peter Collins, che più tardi sarebbe diventato pilota Ferrari, vinse al volante di una Aston Martin in una gara caratterizzata da una forte nebbia. Quindi sarebbe stata la tappa del Messico, la Carrera Panamericana, quella decisiva per decretare il campione del mondo. Ferrari si affidò a partecipanti privati e così fece anche Jaguar, l’unico rivale a poter competere per il titolo.

Avrebbe vinto Fangio per Lancia. Purtroppo il compagno di squadra Felice Bonetto rimarrà vittima di un incidente. Fu uno dei tre piloti a perdere la vita sul circuito. La Ferrari 375 MM di Guido Mancini arrivò quarta, piazzamento sufficiente per la conquista del primo Campionato Mondiale Sport Prototipi per Ferrari.