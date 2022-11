Da subito, le auto sportive di Enzo Ferrari rispecchiarono i canoni di stile e sportività che le vedevano marciare su strada verso un circuito, gareggiare sul circuito stesso e poi tornare su strada verso casa. Dagli anni ’30 in poi, in Italia queste vetture vennero denominate berlinetta, una coupé a due porte biposto o a due+due posti con un potente motore sportivo perfetto sia per guidare su strada sia per la Mille Miglia.

Uno dei primi modelli di berlinetta Ferrari vinse proprio questa gara nel 1948. La 166 S con carrozzeria coupé Allemano montava un motore V12 da 2 litri in grado di spingere l’auto alla sbalorditiva velocità di 170 km/h. Solo in seguito però, nel 1956, Enzo Ferrari decise di rendere ufficiale la denominazione del modello, e così nacque la 250 GT Berlinetta.