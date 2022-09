La risposta non è stata un altro noleggio, bensì l’acquisto di una Ferrari 458 Spider e la partenza per un viaggio epico che ha avuto inizio a Monaco, in Germania, per poi attraversare la Danimarca, la Svezia e il resto della Scandinavia – un viaggio che alla fine avrebbe arricchito il tachimetro di oltre 40.000 chilometri in 72 giorni. “Ho scelto la 458 perché adoro la sua sonorità e il modo in cui si guida, è davvero incredibile”, spiega Shahaf.

“All’inizio non avevo intenzione di andare tanto lontano, ma ogni volta che raggiungevo un nuovo paese non volevo fare altro che spuntarlo dalla lista e proseguire l’avventura”.

Non risulta particolarmente sorprendente che il viaggio non sia stato privo di problemi. Poiché in alcuni paesi sono ancora in vigore rigide normative per il COVID, a Shahaf è stato negato l’ingresso in Norvegia per ben due volte ed è persino stato espulso dal paese. È stato costretto a rimanere in quarantena per una settimana. E quando in Scandinavia è arrivato l’inverno, ha iniziato a temere che l’auto potesse non reggere le difficili condizioni stradali e il crollo delle temperature. Timori che, alla fine, si sono rivelati infondati.