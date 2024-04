Ferrari ha ottenuto alcune delle sue vittorie più memorabili proprio negli Stati Uniti. Niki Lauda ha conseguito il suo primo Campionato del Mondo con la Scuderia dominando il GP degli Stati Uniti nel 1975, sul circuito di Watkins Glen nello stato di New York. È stato in testa dall’inizio alla fine della gara, in quella che sarebbe stata la sua quinta vittoria della stagione e il primo trionfo per Ferrari al GP degli Stati Uniti.

Nel 1978 arrivò la seconda vittoria a stelle e strisce della Scuderia, con l’argentino Carlos Reutemann che dominò la gara, mentre il suo compagno di squadra, l’esordiente Gilles Villeneuve, rimase in seconda posizione per gran parte della corsa. Villeneuve era uno dei piloti preferiti di Enzo Ferrari. La sua vittoria in America l’anno seguente fu una delle sue gare migliori. Era l’ultima corsa del Campionato del 1979, circuito di Watkins Glen. Nel venerdì delle qualifiche con un asfalto molto bagnato, il piccolo canadese – noto specialista della pioggia – fu più rapido di nove secondi rispetto al secondo pilota più veloce, Scheckter. Vinse la gara – che si svolse in parte sul bagnato – con un distacco di quasi 49 secondi.

Scheckter avrebbe vinto il titolo nel 1979, Villeneuve si piazzò secondo e Ferrari si aggiudicò il Campionato Costruttori. Fu l’ultima vittoria in Campionato per il motore Ferrari flat-12 e la 312T, la monoposto di F1 più vincente nell’ultima metà degli anni ’70.