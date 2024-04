“Alla concessionaria Sa.Mo.Car di Roma era disponibile la California che stavo cercando: la vettura giusta al momento giusto”. Il Certificato Approved ha fatto sì che tutto ciò accadesse. “È stato un segno del destino”, ammette sorridendo Marco. Sebbene la sua sensazionale scuderia di Ferrari sia stata acquistata tutta nuova, Marco ribadisce che non esiterebbe a scegliere di nuovo l’usato, se necessario.

“Non è una questione di prezzo. La possibilità di evitare una lunga attesa è una ragione assolutamente valida per scegliere l’usato certificato. Non solo: all’interno della rete dei Concessionari Ferrari, le vetture sono come nuove”. Lo considera un ottimo modo per entrare per la prima volta nel mondo del Marchio e ora lo consiglia agli amici: “Scegliete la tranquillità fornita dal Certificato Approved. Se Ferrari appone il suo timbro, significa che è una garanzia”.