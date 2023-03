Ritorno a Sebring

La gara ebbe inizio alle 10 di mattina davanti a 47.000 spettatori, giunti dall’intero Paese per assistere a un raduno di talenti europei mai visto prima in America. Come da pronostici, le Jaguar D-Type si dimostrarono subito molto veloci. La Jaguar a iniezione di Mike Hawthorn partiva in ottava posizione ma al primo tornante si era già portata al comando, superando la Chevrolet Corvette alla testa della corsa. Alla fine del primo giro, alle sue spalle c’era Stirling Moss, partito ventottesimo ma autore di un recupero strabiliante e capace di compensare le debolezze della sua Aston Martin con uno straordinario talento. Le gare di durata, però, non si vincono al primo giro: dietro di loro, infatti, Fangio spingeva sull’acceleratore della sua 860 Monza, coinvolgendoli in una battaglia logorante che si sarebbe protratta nelle successive dodici ore.