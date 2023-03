L’Avvocato è sempre stato innamorato della Ferrari e delle Ferrari. Se le faceva quasi fare su misura. Si può dire che le one-off le abbia inventate lui. Qualche anno fa al Museo Enzo Ferrari di Modena sono state esposte alcune delle sue Ferrari. Un esempio del suo gusto estetico e del suo amore per la casa. Tutto cominciò con la 166 MM. Grazie alla sua eleganza affascinò così tanto l’Avvocato al Salone di Torino del 1948 tanto che ne volle una personalizzata nei colori verde e blu e negli interni. È stata la sua prima fuoriserie made in Maranello. La prima Barchetta della storia. Nel 1952 poi fece accostare in una Ferrari 212 Inter il bicolore blu 456 di “famiglia” al bianco magnolia del padiglione, aggiungendo due potenti fari pensati per il piacere della velocità nelle ore notturne. Senza dimenticare la 365 P Berlinetta Speciale del 1966, la prima Ferrari GT con l’architettura a motore centrale, realizzata in due soli esemplari uno dei quali, grigio metallizzato, su esplicita richiesta di Gianni Agnelli.



Se gli piaceva un modello, l’Avvocato se lo faceva poi personalizzare. Nel 1955 fece posizionare un prezioso cronografo al centro del tunnel di una 375 America creato da Battista Pinin Farina e poi nel 1959 fu la volta della 400 Superamerica, un pezzo unico allestito da Pininfarina che diede alla Ferrari una nuova impostazione stilistica, voltando pagina rispetto al passato.



Ogni tanto chiedeva anche interventi importanti come quando a metà degli anni Ottanta pretese di avere una Testarossa Spider, confezionata con alcuni dettagli ricercati, come il cofano motore di nuovo disegno e dei colori particolari: il bianco magnolia della capote, il grigio Nürburgring della livrea, il blu degli interni. Volle personalizzare anche la F40, ordinata nel 1989 nel classico Rosso Corsa con il tessuto nero dei sedili e la frizione elettronica Valeo. Ma l’Avvocato sapeva anche essere generoso: nel 2000, sulla base stilistica della 360 Spider, affidò a Pininfarina il progetto di una barchetta ancora più estrema in un esemplare unico: era il suo regalo di nozze per Luca di Montezemolo, l’unica Ferrari che l’ex presidente ha ancora in garage.