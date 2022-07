Sede di uno dei più antichi circuiti del Gran Premio (dal 1929 la gara si svolge sulle sue strette strade cittadine), il Principato di Monaco conosce bene le meravigliose sinfonie dei motori Ferrari, ma veder partire 144 vetture al ritmo di tre al minuto è stato qualcosa di impressionante anche per i collaudati standard monegaschi.

I percorsi giornalieri prevedevano che gli equipaggi partissero dall’iconico Hôtel De Paris del 1864 e che dopo aver percorso le tortuose strade del Principato svoltassero a sinistra verso la Francia o a destra verso l’Italia. Il primo giorno le auto hanno costeggiato lo scintillante Mediterraneo fino all’antica città romana di Sanremo prima di inoltrarsi nell’entroterra e salire a 547 metri sul livello del mare fino allo storico santuario di Vicoforte per un’esposizione nel centro storico. E da lì, come ogni sera, il viaggio di ritorno a Monaco per condividere storie e momenti magici durante la cena.