È già tanto? Non per gli ingegneri, che hanno lavorato fianco a fianco con i partner tecnici per abbassare il baricentro, aumentare la stabilità – gestendo in parte il peso della zavorra – e miniaturizzare le unità del radiatore per creare un nuovo design delle sospensioni che sollecitasse meno gli pneumatici senza influire sulle prestazioni. Il tutto considerato sia dal punto di vista del pilota professionista che del “gentleman driver”.

L’abitacolo, per esempio, è stato completamente ridisegnato per consentire a chi siede al volante di trovare la posizione migliore in un baleno, e lo stesso vale per le impostazioni personalizzate dei componenti elettronici. Il nuovo volante e il nuovo pannello centrale offrono tutte le funzioni a portata di mano, controllabili in ogni momento sul display dal design rinnovato, affiancato da un’ulteriore coppia di schermi ad alta risoluzione che, con il radar opzionale, permettono di tenere a bada gli avversari.



L’elettronica riveste un ruolo sempre più importante e la 296 GT3 vanta diverse soluzioni inedite, tarate sulle esigenze del pilota, per l’azionamento della frizione, i cambi marcia e il controllo della valvola wastegate.



E il motore? Già nella 296 GTB, il “piccolo 12 cilindri” mostrava alcune caratteristiche peculiari: i turbocompressori alloggiati nella “V” per aumentarne la compattezza, il baricentro basso, la riduzione del peso: tutti elementi che hanno contribuito a raggiungere livelli di potenza elevatissimi.