Questa non è una Ferrari

E se alcune di queste copie sono decisamente poco credibili e fanno quasi sorridere, come il SUV con il Cavallino Rampante incollato sul muso, altre sono realizzate con estrema attenzione ai dettagli e possono davvero trarre in inganno un occhio inesperto. “I falsari stanno diventando sempre più abili”, continua l’avvocato Daneo. “C’è chi utilizza veri telai Ferrari per costruirci sopra una scocca di un modello di maggior valore. Ci dobbiamo addirittura proteggere dalla vendita di kit per la contraffazione, dalla falsificazione dei documenti, viene persino falsificata la punzonatura con strumenti costruiti ad hoc. Alcune vetture sono realizzate talmente bene da finire all’incanto ed è nostro compito segnalarle alle case d’aste perché le tolgano dal mercato. E il nostro obiettivo è sempre lo stesso: non basta togliere il marchio, noi vogliamo che tutti i falsi vangano distrutti. Anche se spesso, proprio per un vincolo di riservatezza, le case d’aste non siano autorizzare a rivelare il nome del proprietario e che quindi quelle vetture dopo un po’ spuntino da qualche altra parte”.

Naturalmente per Ferrari questa è una partita che si gioca in tutto il mondo. Questo significa dover fare i conti con legislazioni diverse e avvalersi della collaborazione di legali locali impegnati ad andare a fondo nelle indagini. Ma può succedere che chi è in possesso di una Ferrari falsa non sia intenzionato a demolirla, soprattutto se per acquistarla ha speso una cifra non indifferente. “A quel punto” dice ancora Daneo “sta a noi applicare con rigore le regole e far capire all’acquirente quali sono le conseguenze a cui va incontro”. Questo non vale solo per i falsi, ma anche per le vetture modificate autonomamente. “Chiunque apporti modifiche di quel tipo deve sapere che le auto non saranno mai ammesse a eventi ufficiali e che, se ne risultano compromesse le caratteristiche tecniche, potrebbero perdere la copertura della garanzia. In casi estremi, le modifiche potrebbero persino inficiare l’omologazione per l’uso su strada. In poche parole, per mantenere il proprio valore la Ferrari deve mantenere lo ‘state of the art’ con cui è uscita dalla fabbrica e a ogni controllo le nostre officine verificano tutti i dettagli con estrema cura”.