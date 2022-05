In altri punti, il suggestivo effetto visiera del frontale è ulteriormente accentuato dalla riduzione delle dimensioni dei finestrini laterali e dall’eliminazione del lunotto, evidenziando l’aspetto imponente e muscoloso della SP48 Unica che appare come scolpita in un singolo blocco di metallo.

Sebbene sia stata preservata l’identità tecnica della F8 Tributo (escluso il lunotto), entrando nell’abitacolo si nota un accurato lavoro di sviluppo per ottenere la perfetta combinazione di colori e finiture in grado di riflettere la personalità elegante, sportiva e aggressiva della SP48 Unica.

Una speciale Alcantara® nera traforata al laser è stata scelta per le sedute e la maggior parte degli interni, con dettagli in tessuto rosso aranciato iridescente che si abbinano al colore carrozzeria. La fibra di carbonio opaca conferisce all’abitacolo un senso di tecnicità ed esclusività, il tutto completato da sapienti dettagli in Grigio Canna di Fucile.