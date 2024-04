La GTO era anche tecnicamente all’avanguardia, come lo sono immancabilmente tutte le supercar Ferrari, vantando un telaio tubolare in acciaio appositamente realizzato e, per ridurre il peso, una scocca leggera in materiale composito in fibra di vetro. La coda e la paratia posteriore erano realizzate in Kevlar, una fibra sintetica molto leggera e ad elevata resistenza. Il tutto contribuiva a ottenere un peso a secco massimo di soli 1160 kg. Non a caso questa tecnologia composita avanzata fu prevalentemente il risultato del lavoro di un ingegnere di F1 britannico, ovvero Harvey Postlethwaite, l’allora direttore tecnico di Ferrari.

La GTO fu lanciata al Salone di Ginevra nel 1984 suscitando molta ammirazione e andò esaurita quasi immediatamente, dimostrando che esisteva un mercato per questa nuova tipologia di vettura esclusiva e superveloce. Io ero presente e me lo ricordo benissimo. Ad ogni modo, di lì a poco avrei vissuto un’esperienza ancora più straordinaria: guidare la prima GTO da consegnare nel Regno Unito da Maranello a Londra. Era il 1985.