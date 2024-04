Omaggio alla Targa Florio

La Targa Florio era la corsa per auto sportive più antica e difficile al mondo. Attraversava in lungo e il largo la Sicilia su strade pubbliche e comprendeva anche le impegnative e al contempo spettacolari montagne del Parco delle Madonie. Le strade erano piuttosto pericolose, con un dislivello di 1100 metri e spesso asfaltate malamente. Qui, eroi come Tazio Nuvolari, Stirling Moss, Piero Taruffi e la leggenda locale Nino Vaccarella hanno gareggiato e trionfato.