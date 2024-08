In Formula 2, per il team Prema, milita attualmente anche Oliver Bearman, diciannovenne inglese di Chelmsford. Pilota di Scuderia Ferrari Driver Academy, attualmente è anche terzo pilota di riserva per Scuderia Ferrari HP, con la quale ha debuttato a marzo di quest’anno in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita in sostituzione di Carlos Sainz, fermato da un attacco di appendicite.

Il giovanissimo Oliver ha stupito tutti facendo un’incredibile gara e giustificando così la sua convocazione in Formula 1, avvenuta durante la riunione del venerdì a Jeddah, appena due ore prima della sessione di prove libere precedente le qualifiche. Il sabato, in gara, il debuttante non si è fatto intimorire dai velocissimi e ben più esperti rivali ed è riuscito a risalire dall’undicesimo al settimo posto, conquistando così una posizione di tutto rispetto al suo primo traguardo di Formula 1. Tifosi e appassionati online lo hanno votato anche “Driver of the Day”, avendo raccolto sei punti nella classifica piloti.