My Every Day Ferrari: Shabir Nawab

La guida tutti i giorni per andare in ufficio, situato a breve distanza dal campo di cricket di Edgbaston. “Ci vado al supermercato e a scuola. Non mi faccio scrupoli a usarla”, afferma entusiasta. I sedili dell’auto sono ora personalizzati con il nome di suo figlio di sei anni, Ameer, che l’ha prontamente ribattezzata “l’auto di Ameer. Adesso, non mi permetterà mai di venderla”, dice Nawab, ridendo di gusto.

La 296 GTB – “oltre 3.000 km in due mesi” – si contende adesso l’attenzione per la guida in città con una SF90 Stradale acquistata recentemente, tuttavia dice, “l’ampio spazio della 812 GTS è perfetto per quando vado in autostrada a Londra”. La “riconoscenza” è una regola fondamentale. Residente a Birmingham da 37 anni, Nawab, di origine indiana, è arrivato in Inghilterra passando per il Malawi; la sua Fondazione Hafsa sovvenziona orfanotrofi in Bangladesh, scuole in India e programmi alimentari in Madagascar. “Sa, prendo come riferimento le parole che mi disse mia madre quando raggiunsi il successo: ‘Shabir’, mi disse, ‘ricordati che non puoi portarlo con te’”.