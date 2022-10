La coppia ha ancora due livelli del Corso Pilota da completare, cosa che spera di fare non appena gli impegni lo consentiranno. Non nascondono l’entusiasmo per la formazione ricevuta, e Fernanda aggiunge: “Lo consiglierei a chiunque. È una giornata davvero indimenticabile che ti aiuterà come pilota, chiunque tu sia”.

Ma l’esperienza Ferrari non è finita qui per Fernanda e Sean, che hanno ricevuto le chiavi di una Ferrari Roma nera fiammante per godersi un weekend sulle montagne dello Utah.





Sorprendentemente, non ci sono state discussioni su chi dovesse guidare di più durante la mini-vacanza.

“Assolutamente nessuna”, giura Sean. “L’unico problema è che forse ho ascoltato troppo Sinatra. La Roma è così comoda che mi sono seduto e mi sono goduto il viaggio e il panorama. Anche se Fernanda a volte dimenticava che qui usiamo le miglia all’ora, non i chilometri all’ora!”