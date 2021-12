La citazione di Enzo, “You cannot describe passion, you can only live it” (Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere) è incisa al laser sulla clip in metallo rivestito in rutenio. La versione Stilografica va ancora oltre, con il suo pennino in oro massiccio rodiato con l’incisione del volante di una Ferrari 250 GTO e della parola Pilota.

A questi dettagli si aggiungono il logo del Cavallino Rampante, le bocchette accanto alla clip che evocano il famoso motore Ferrari V12 e, sulla Limited Edition 98, quattro bocchette su ciascun lato del cappuccio (per rappresentare il fianco della carrozzeria della Ferrari 500 F2 del 1952 , vincitrice del primo campionato di F1 per la Scuderia): il risultato è una serie Montblanc che incarna perfettamente la vita e gli incredibili successi di Enzo Ferrari.