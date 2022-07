Una volta acquistata la prima Ferrari, non riuscì più a farne a meno. “È come una malattia”, aggiunge, con un ampio sorriso. A coronare un periodo che supera i sei decenni e oltre ottanta Ferrari, troviamo il suo ultimo acquisto: la 812 Competizione, cui seguirà la 296 GTB già ordinata. Inizialmente, per realizzare il proprio “progetto” Ferrari aveva venduto vetture ad elevate prestazioni di marchi diversi. “Le sacrificavo per creare la ‘Collezione’ che lo stesso signor Ferrari non aveva pensato di creare”, prosegue ridendo.

Sebbene “collezione” sia un concetto che secondo lui non descrive affatto il suo intento: per questo gentleman svizzero dalla voce soave, che evita educatamente di dare del tu, parla di televisione anziché di TV e si definisce semplicemente un “anziano signore”, la parola “collezione” richiama un eccessivo affarismo e il concetto di investimento.





“Lo definisco il mio ‘progetto’. Non ho mai pensato che sarei diventato ricco”, prosegue. “Ero attratto dall’aspetto culturale. L’auto è un elemento molto importante della cultura moderna. Per me è stata una rivoluzione, ha cambiato il modo in cui le persone si muovono e vivono. Io amo le auto”.