La punta di diamante è la 212 del 1951, acquistata nel 2018, che si è aggiudicata l’Amelia Concours d’Elegance del 2019. “È una vettura bellissima. Sono rimasto stregato dal suo profilo fin dal primo sguardo. Ciò che mi ha sorpreso è la qualità della carrozzeria. Le 212, in particolare quelle destinate all’esportazione, erano essenzialmente vetture da corsa. Potevi scegliere tra carrozzeria da competizione o da strada”.





Ci racconta la sua eccezionale storia, da una parte e dall’altra dell’Atlantico, dalle competizioni di Le Mans al restauro nel 1980. Quando gli chiediamo se l’ha guidata, ci risponde: “Certo, sempre. Mi ci è voluto del tempo per imparare a guidarla. Ciò che amo di questa vettura è che quando abbasso la capote le persone vogliono sapere dove è seduto il guidatore! Il guidatore è seduto a destra”, racconta sorridendo. “Tutti mi mostrano il pollice in su”. Non è difficile incontrarlo al volante nella verdeggiante Purchase, nello Sato di New York, dove vive. “La uso anche per andare a Montauk in estate”.





Quando gli chiediamo perché acquista ancora delle Ferrari, si ferma. “Ho comprato la mia prima Ferrari prima di incontrare mia moglie. Oltre a mia moglie e ai miei figli, Ferrari è sempre stata l’unica costante della mia vita”. È un’affermazione importante. “Sì, lo è”, concorda, pensoso. Poi si illumina in viso. “Ferrari è sempre stata l’emblema delle mie passioni, anche quando il lavoro impegnava tutto il mio tempo”.

Chi è diventato, quindi, quell’adolescente che divorava le riviste di auto? Ora è un “collezionista”, un “investitore” o un “ferrarista”? “Mi rispecchio maggiormente nell’ultima”, sorride con ironia. Sono pochissime le persone che rappresentano questa definizione meglio di lui.