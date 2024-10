La GTO, che fece il suo debutto al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra nel 1984, presentava un motore V8 turbo da 2,8 litri, un design appariscente firmato Pininfarina e un’innovativa carrozzeria in materiale composito, per un risultato che conquistò sia la stampa di settore che il pubblico. L’intenzione iniziale di Ferrari era di costruirne solo 200 esemplari, il numero necessario per ottenere l’omologazione per le gare del Gruppo B, ma, in seguito a una serie di importanti variazioni alle regole, Ferrari si trovò esclusa dal campionato. La Casa di Maranello proseguì comunque lo sviluppo della GTO dando vita alla sua prima supercar. Ne furono realizzati solo 272 esemplari.