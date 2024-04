È il riassunto della recente visita di Jannik Sinner a Maranello.

Il campione di tennis, numero 4 della classifica ATP e fresco vincitore assieme ai compagni di nazionale della Coppa Davis, a 47 anni dall’altro unico trionfo azzurro, avrebbe già voluto in passato visitare l’azienda, ma conciliare i suoi numerosi impegni tennistici con il tempo libero non è facile. Ora però ha approfittato di una pausa proprio tra la finale di Davis, vinta contro l’Australia dopo una semifinale con la Serbia di Novak Djokovic, e la ripresa degli allenamenti in Spagna, per trascorrere mezza giornata in Ferrari, dove è stato accolto dal CEO Benedetto Vigna. E per godersi un debutto: quello in pista.

“È stata la prima volta per me” ha detto dopo aver terminato i suoi giri al volante della SF90 Spider “ed è stata un’emozione bellissima. Sia su questo modello che sulla Purosangue mi sono sentito avvolto dalla vettura, come se fosse un’estensione del mio corpo. Un po’ come la racchetta: solo decisamente più grande…”