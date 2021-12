Per evitare che l’effetto complessivo risulti troppo pesante, i cerchi in lega non sono rifiniti in nero bensì in Grigio Corsa, che contribuisce a enfatizzarne i dettagli, mentre la fibra di carbonio esterna è lucida per dare risalto alla versione opaca adottata per gli interni”.

Vi sembra complicato? Fortunatamente, ogni Cliente che fissa un appuntamento con il Programma Tailor Made può avvalersi della consulenza di due designer: uno che consiglia il Cliente sulle possibili scelte, l’altro che realizza al computer in tempo reale le opzioni selezionate. Molti Clienti Ferrari desiderano visitare la sede fisica e spirituale dell’Azienda a Maranello, ma ci sono anche hub dedicati al Programma Tailor Made a New York e Shanghai.

Questo aspetto, per così dire democratico, del Programma Tailor Made si riflette anche nei modelli Ferrari che vengono scelti per essere modificati. Mentre le auto prodotte in edizione limitata, come ad esempio la Monza SP1 e SP2, sono indiscutibili candidate per un’ulteriore personalizzazione, tutte le vetture dell’attuale gamma Ferrari possono beneficiare del trattamento Tailor Made e una sorprendente varietà di modelli viene selezionata dai rispettivi proprietari. Si tratta di un club esclusivo, ma anche accessibile a tutti.