Fu la prima di nove vittorie targate Ferrari in questa competizione, che divenne per la Casa di Maranello la gara di maggior successo nei due decenni successivi. Seguirono altre vittorie nel 1954, nel 1958 e ancora sei consecutive dal 1960 al 1965. Tra queste si ricordano le sensazionali corse del futuro Campione del Mondo Phil Hill, che nel 1958 portò alla vittoria la sua 250 TR (Testa Rossa) in tremende condizioni e, quattro anni prima, di José Froilán González che, al volante di una 375 Plus, ebbe di misura la meglio sulle tanto acclamate Jaguar D-Type. Anche l’ultimo successo del 1965 fu speciale: Jochen Rindt e Masten Gregory riuscirono a battere le nuove e costose Ford GT40 al volante della loro 250 LM, data ampiamente per spacciata e del tutto superata in fatto di potenza.