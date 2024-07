Immaginate di calarvi nell’abitacolo di una vettura derivata da quella che quest’anno ha trionfato a Le Mans, replicando la leggendaria vittoria dello scorso anno in occasione del centenario della gara di endurance più prestigiosa del mondo. Immaginate di farlo non come pilota ufficiale Ferrari, ma come proprietario di uno dei pochissimi esemplari che verranno prodotti. E immaginate di poterla guidare in alcuni dei tracciati più spettacolari del mondo, partecipando a un programma speciale, realizzato appositamente.





In altri termini, immaginate di essere uno dei proprietari della Ferrari 499P Modificata durante uno degli eventi di Sport Prototipi Clienti. Nella storia delle attività non agonistiche che coinvolgono le sport prototipi, non era mai successo che un’azienda organizzasse un programma così ambizioso e visionario. In genere, si aspetta la fine del ciclo di vita del modello da gara per costruirgli attorno un progetto dedicato ai clienti. Tuttavia, Ferrari è famosa per ridefinire sempre i limiti di ciò che è possibile. In questo caso specifico, il dipartimento Corse Clienti ha dimostrato la sua capacità di innovare proponendo iniziative come F1 Clienti e XX Programme che, spesso, hanno generato numerosi tentativi di imitazione. E proprio a queste due iniziative si è ispirato Sport Prototipi Clienti, presentato in occasione delle Finali Mondiali del Mugello nel 2023.