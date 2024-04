Un’opera che è molto più di un semplice libro. Un volume che riunisce storia e tecnologia, arte e artigianalità. Si intitola Ferrari: a history of Endurance, è un volume che in 312 pagine – numero non casuale: è un riferimento alla mitica 312 P – racconta la storia della Ferrari nelle gare di durata, dagli anni Quaranta al trionfo alla 24 Ore di Le Mans della 499 P dello scorso anno.