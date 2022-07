Un aspetto che è stato portato a nuovi livelli sulla 599 GTO, il cui design ha particolarmente beneficiato dell’esperienza in F1 e del programma XX. L’ampiezza della “scia” generata nella parte anteriore venne limitata per ridurre la resistenza mentre uno splitter deviava il flusso d’aria verso la parte posteriore della vettura; la sua geometria assicurava che il flusso si separasse sempre nello stesso punto per massimizzare l’efficienza.





Ma non c’è solo lo spoiler. Tra le novità in materia di aerodinamica ricordiamo le alette anteriori deformabili aeroelasticamente della 458 Italia e, ancora di più, le soluzioni di aerodinamica attiva che caratterizzano la gemella “più cattiva”, la 458 Speciale. Può adottare diverse configurazioni a seconda che si tratti di generare deportanza in curva o di ridurre la resistenza all’avanzamento in rettilineo. La Speciale si distingue anche per i particolari deflettori su entrambi i lati del paraurti anteriore, per le piccole pinne aerodinamiche davanti alle ruote posteriori per aumentare la deportanza e per lo spoiler posteriore ridisegnato con una superficie più ampia.