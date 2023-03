Suddivisa in tre aree tematiche – Design, Tecnologia e Performance – la mostra espone alcune delle vetture più significative della Casa di Maranello, raccontando la storia di Ferrari attraverso il fil rouge dell’innovazione.

Il design è rappresentato al meglio dalla 375 MM Pininfarina (dove MM sta per Mille Miglia, la famosa competizione italiana su strada), commissionata dal regista italiano Roberto Rossellini per Ingrid Bergman. In quest’area troviamo anche la Ferrari che avrebbe tracciato le linee guida dei futuri modelli stradali di Maranello: la 166 MM con carrozzeria in alluminio, la prima ad essere chiamata Barchetta.

Un esempio dell’innovazione tecnologica targata Ferrari è la 400 Automatic del 1976, la prima Gran Turismo 2+2 dotata di cambio automatico, mentre la Ferrari F1-89 esposta è la prima monoposto con cambio elettroidraulico.