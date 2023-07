Il merito dello sbarco del Cavallino in questa parte del mondo è di due piloti. Il più importante è Bill Lowe, importatore della prima Ferrari nella terra dei canguri nel 1952. Lowe fu il pilota amatoriale che ottenne il terzo posto nel GP d’Australia nel 1929. Ambizioso entusiasta di motori, fu conquistato dalle eleganti vetture sportive Ferrari e favorì la loro notorietà sui circuiti di gara europei all’inizio degli anni Cinquanta. Desiderava acquistarne una ma Enzo Ferrari era restio: in Australia non c’era alcun agente Ferrari.

Lowe, proprietario di un’azienda di componenti elettrici di successo, si propose come importatore. L’accordo fu raggiunto e, nel 1952, fu spedita la prima Ferrari con destinazione Australia: una Berlinetta 212 Inter. Lowe la usò personalmente per fare qualche cronoscalata prima di metterla in vendita. WH Lowe and Co. rimase l’importatore ufficiale in Australia fino al 1974.

L’altra figura eminente nella storia australiana di Ferrari fu il pilota inglese di F1 Peter Whitehead. Originario dello Yorkshire, vinse il GP d’Australia nel 1938 al volante di una ERA sul leggendario Mount Panorama Circuit a Bathurst, sul quale attualmente si disputa una delle competizioni automobilistiche più famose al mondo per vetture gran turismo. Fu inoltre il primo a cui Enzo Ferrari accettò di vendere una vettura da Formula Uno: una 125 nel 1949. Verniciata in British racing green, si aggiudicò il GP della Repubblica Ceca, ottenendo poi il terzo posto in Francia.