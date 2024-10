Ferrari trionfa al Fuji

Il risultato ottenuto al Fuji da Ferrari rappresenta il 54° successo del Cavallino Rampante nelle classi GT dalla nascita del FIA WEC, nel 2012. Rigon-Flohr-Castellacci bissano così la vittoria del 2023, quando sul medesimo tracciato s’imposero con la 488 GTE in quello che fu l’ultimo successo iridato della vettura, sostituita dalla stagione 2024 proprio dalla 296 LMGT3. Per Flohr e Castellacci, inoltre, si tratta della terza vittoria al Fuji dopo quelle del 2023 e del 2017, quest’ultima insieme al pilota Miguel Molina.

L’ottavo e ultimo round del FIA WEC andrà in scena il 2 novembre in Bahrain, tradizionale sede dell’epilogo della stagione iridata, dove Ferrari cercherà di replicare l’impressionante vittoria ottenuta in Giappone.