La soundbar Beosound Theatre Ferrari Edition, che vanta ben dodici driver personalizzati in grado di diffondere il suono in tutte le direzioni, è caratterizzata, oltre che dal logo del Cavallino Rampante, anche da elementi in alluminio Grigio Corsa.

Per vivere intense e coinvolgenti esperienze cinematografiche, il Beovision Theatre Ferrari Edition è interamente realizzato in alluminio con anodizzazione in tonalità Grigio Corsa, dalle lamelle fino alla cornice. Il sistema è dotato anche di un supporto motorizzato e di un Beoremote One, un telecomando fornito in dotazione sia con Beovision sia con la soundbar, ricavato tramite fresatura da un unico pezzo di alluminio e impreziosito da una raffinata finitura in Grigio Corsa, dall’emblema del Cavallino Rampante Ferrari e, naturalmente, dal logo Bang & Olufsen inciso al laser sulla superficie.