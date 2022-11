Sul lavoro era provocatore ma era anche un punto di riferimento della squadra, uno che sapeva fare gruppo con gli ingegneri, ma anche con i meccanici, con i quali parlava in dialetto. Per questo veniva visto da tutti come un pilastro del team, un elemento di sostegno e di legame indissolubile. Grazie alla sua carismatica personalità tutti si sentivano parte fondamentale del gruppo, pur in un ambiente difficilissimo come quello delle corse di vertice, e riuscivano a dare il meglio di sé: questo si percepiva in modo netto anche dall’esterno, non solo in pista ma anche in qualsiasi settore dell’Officina.

Favorito anche dal clima che si respirava in azienda, unico in quanto a stimoli e creatività, Forghieri, forte della sua genialità, competenza e curiosità, sapeva spingersi oltre, verso soluzioni innovative, spesso inedite che hanno stimolato tutto l’ambiente. E questo è probabilmente il risultato più nobile del suo lavoro, che ha consentito alla Ferrari di continuare a presidiare il massimo livello tecnologico in campo automobilistico.

L’ingegnere disse questo su quando venne messo a capo della Scuderia: “Quando mi venne affidato il reparto corse confessai a Ferrari che avevo paura. Lui mi rassicurò e mi disse che avevo il suo supporto, che non bisogna mai darsi per sconfitti e non avere timore di osare”. E di paura di osare Forghieri non ne aveva davvero: rimise mano alla 250 GTO ridisegnandone il ponte posteriore e addolcendone l’erogazione della potenza, trasformando così quella vettura da “macchina assassina” ad “arma vincente” in tante corse degli anni Sessanta. Fece debuttare gli alettoni sulle vetture di Formula 1, nel 1968, sulle 312 F1 di Chris Amon e Jacky Ickx, prima ancora che un altro visionario come Colin Chapman ne raccogliesse i frutti con le sue Lotus.