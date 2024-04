“Non avevo mai guidato una F40 prima” racconta Enzo Mattioli Ferrari. “Aspettavo questo momento con trepidazione, perché è una delle vetture più iconiche della nostra storia, l’ultimo modello visto dal mio bisnonno e da bambino avevo persino il poster di una F40 in camera. Ma prima di affidarmela, il nonno ha voluto che facessi qualche giro sulle colline attorno a Maranello con lui accanto a me. Voleva vedermi all’opera su quella che è quasi una F1 stradale, che va portata con il massimo rispetto. Del resto la mia scuola guida è stata lui sin dall’inizio: quando ero bambino e fingevo di guidare una Ferrari lui mi diceva come cambiare o come sterzare. Fino a quando ho potuto provare per la prima volta una vera Ferrari, una 328. Il nonno era sempre dolce con me ma quando spiega le cose vuole attenzione: e soprattutto quando si guida bisogna essere seri.”

“Sono diventato nonno piuttosto giovane” dice Piero Ferrari “e sono sempre stato molto legato ai miei nipoti, ogni occasione è stata buona per passare tempo con loro, che fosse sugli sci o appunto al volante. Enzo, come mio padre e come me, ha una passione per la guida e per le Ferrari. Ed è consapevole della responsabilità che il nostro nome porta con sé”.