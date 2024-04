Ever Green

Al Metropolitan Museum di New York, una mostra intitolata “A Passion for Jade” rivela l’importanza del colore verde nell’antichità. Le gemme di giada, che continuano a essere molto apprezzate in Asia orientale, non si frantumano o spezzano quando vengono incise e sono state paragonate a virtù umane quali intelligenza, onestà e lealtà dal filosofo cinese Confucio. Nel frattempo, nell’antico Egitto, Cleopatra custodiva gelosamente i propri smeraldi.





Dall’inizio di quest’anno, alle Fashion Week di tutto il mondo abbiamo visto sulle passerelle sfilare tonalità smeraldo, giada, menta, oliva, cachi, edera, mela, salvia, matcha, foresta, pistacchio, muschio, spuma di mare e lime. Il Verde Bottega che ha dato inizio a questa rifioritura ha un aspetto tutt’altro che naturale: è spregiudicato, audace, esagerato e straripante d’energia; è il colore dei cosiddetti “green screen”.





Sofisticato e rasserenante, il verde sta vivendo un momento di gloria anche nel design d’interni. Entrate in un qualsiasi cocktail bar, boutique hotel o club esclusivo riarredato di recente e accomodatevi sul divano di velluto verde smeraldo. Osservate le tovaglie a righe verdi e bianche. Ammirate le pareti verde intenso, spesso verniciate in “Palm”, una tonalità che Farrow & Ball descrive come “una dichiarazione d’amore alle inconfondibili palme che punteggiano il panorama di L.A.”, oppure in “Vining Ivy”, un colore intenso e sfumato che richiama le acque dei Caraibi, considerato il Colore dell’anno 2023 dalle aziende leader del settore PPG e Glidden.