La 296 GT3 – già in fase di assemblaggio presso lo stabilimento produttivo Oreca di Signes, in Francia – segnerà il ritorno in pista di una Ferrari alimentata da un motore a 6 cilindri. Tuttavia, in conformità alle normative tecniche, questo modello non includerà il sistema di propulsione elettrica presente sulla 296 GTB stradale.

La prima Ferrari ad aver adottato un V6 (all’epoca un motore da 1500 cc nella configurazione a 65°) fu la monoposto Dino 156 F2 del 1957. L’anno seguente la Casa di Maranello presentò altre due versioni di V6, dalla cilindrata maggiorata, su alcune vetture Sport Prototipi a motore anteriore, come la 196 S, e sulla 246 F1, la monoposto di F1 che nel 1958 portò Mike Hawthorn alla vittoria nel Campionato del Mondo Piloti di Formula 1.