Questa attenzione ai dettagli si può osservare in esemplari come la F2001 con cui Michael Schumacher gareggiò a Monza dopo l’11 settembre, senza livrea e con il muso nero. Oppure la prima Ferrari di F1 con motore posteriore (la 246 P), la 375 di Froilán González (la prima Ferrari a vincere una gara di F1) e la 126 C, la prima auto con motore turbo testata da Gilles Villeneuve a Imola nel 1980.



Il rispetto delle regole è fondamentale e ci riporta alla mente alcune delle grandi ed entusiasmanti leggende Ferrari della Formula 1. Per esempio, la Ferrari con cui Juan Fangio vinse il Gran Premio d’Italia nel 1956 non è la stessa vettura con cui ha iniziato la gara. Quando fu costretto a ritirarsi e ad abbandonare ogni speranza di vincere il campionato piloti, il compagno di Scuderia Peter Collins si precipitò nei box offrendogli la propria auto. Fangio accettò e tagliò il traguardo per secondo, dietro a Stirling Moss, aggiudicandosi così la vittoria del campionato. Ed è proprio questa vettura, la numero 66, che entra a far parte della collezione in scala 1:18.