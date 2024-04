A Maranello, Andrea Scioletti, Head of Pre-Owned, spiega: “Il programma di certificazione Ferrari Approved è disponibile per le vetture di età fino a 14 anni ed entro i 120.000 chilometri. I nostri tecnici specializzati eseguono un’analisi completa di tutti gli aspetti della vettura, sia meccanici che estetici, per garantire la conformità alle specifiche originali, verificare che eventuali componenti nuovi siano autorizzati e che tutta la manutenzione sia stata eseguita correttamente”.

Il programma prevede non meno di 201 controlli distinti. “È una verifica completa della vettura”, afferma Andrea, che tiene conto anche della sua origine e della sua storia. È disponibile solo per le vendite in showroom Ferrari, sono escluse le compravendite tra privati.



La garanzia su numerosi componenti è valida per 24 mesi in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina, e per 12 mesi nel resto del mondo. Inoltre, comprende anche l’assistenza stradale 24 ore su 24/7 giorni su 7. “E ovviamente aumenta il valore della vettura”, aggiunge Andrea.