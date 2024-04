Grazie a nuove impostazioni sul manettino, il pilota disponeva di nove diverse regolazioni per controllare la trazione e di un controllo estremamente preciso degli ammortizzatori magnetoreologici sulle sospensioni. Successivamente, gran parte di questa tecnologia confluì nelle auto stradali della Casa, e questo spiega perché le Ferrari di adesso coniugano queste agili caratteristiche di marcia con un’eccellente stabilità in termini di maneggevolezza.

Forse la vettura XX più conosciuta è la FXX K, presentata nel 2015 e basata su LaFerrari. Se le auto XX precedenti sembravano “work in progress”, gli interventi del Centro Stile sulla FXX K esaltavano il rapporto fra estetica e aerodinamica, creando una vettura dalla forte personalità, sottolineata anche dalle pinne posteriori accorciate.

“Tutti pensano che un’auto da pista debba essere rozza per essere funzionale, e nessuno crede davvero che un’auto così possa essere bella”, mi ha confessato Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, in occasione della presentazione della vettura. “L’aerodinamica rappresenta un’opportunità enorme per i designer. È impossibile immaginare un’auto moderna come questa senza comprendere i principi ingegneristici”.