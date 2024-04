E come si riesce in questo scopo?

“Prima di tutto non smettendo mai di studiare. C’è un detto famoso secondo il quale non c’è niente di nuovo sotto il sole. Tradotto significa che spesso le soluzioni ai problemi di oggi le troviamo nel passato. Perché in fondo le esigenze umane sono le stesse da secoli e a noi spetta soddisfarle applicando le conoscenze di oggi. O ampliando il nostro sapere”.

Come?



“Uno stereotipo da abbattere è quello del genio che lavora in solitudine e che nel cuore della notte si sveglia con la soluzione del problema. Io sono convinto che contino molto di più il lavoro di squadra e la condivisione costante. Parlandoci e ascoltandoci riusciamo ad attivare dei processi nuovi e ad arrivare a una soluzione o almeno a un arricchimento. In estrema sintesi, non ci si sveglia la mattina con l’obiettivo di avere una nuova idea vincente: arriva quando arriva”.