Tra i capi della sfilata troviamo bomber, cappotti e una tuta realizzata in satin riciclato, un tessuto che trasforma gli pneumatici di scarto in olio di pirolisi, un derivato che può essere usato come sostituto dei combustibili fossili. La maglieria, invece, sfida le convenzioni frammentando il logo Ferrari in lunghi fili, non ricamati, ma realizzati tramite un processo computerizzato ad alta velocità.

I capi spalla includono un car coat in lana morbidissima e tessuto di nylon e giacche a doppio strato realizzate in pelle di agnello dalla finitura opaca e gommata. Completano la collezione tote bag e portafogli in nuovi colori e dimensioni, impreziositi dal codice connotante di Ferrari in rilievo stampato ad alta frequenza su pelle e tessuti.



Tutti i presenti sono stati catturati dalla passerella dove ha preso vita la visione di Iannone: una visione che riassume il cambiamento e la possibilità, quel momento emozionante in cui ci si chiede: “E ora cosa succede?”